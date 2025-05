„Klare Regeln für den Asylbereich“

Beim anstehenden Treffen der Landesflüchtlingsreferenten in Bad Ischl, für das bereits jetzt die Vorbereitungen laufen, ist Oberösterreichs Integrationslandesrat Christian Dörfel recht alleine: Er ist der einzige ÖVP-Politiker in dieser Gemeinschaft. Vier Kollegen gehören den Freiheitlichen an, vier weitere der SPÖ. Dennoch: Dörfel will – abgestimmt mit seinen Kollegen – den Druck auf den Bund erhöhen – etwa beim Familiennachzug. „Diese Regelung ist ein direkter Weg in die Sozialhilfe. Dieses offene Tor gehört geschlossen“, sagt Dörfel.