Fast 400 Pflegekräfte aus Inselparadies für OÖ

Leitfaden für Neuankömmlinge

Da künftige immer mehr Pflegerinnen aus dem Ausland kommen, gibt es seitens der neuen Firma auch schon ein Handbuch für Dienstgeber, um die Neuankömmlinge in Sachen Bankkontoeröffnung, Sozialversicherung und auch Schulungen für bei uns gültige Standards zu unterstützen. Und die rekrutierten Mitarbeiterinnen werden in einem Intensivmodul in den ersten Wochen nach der Ankunft auf den direkten Berufseinstieg in Oberösterreich vorbereitet.