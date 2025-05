Was die teuersten Häuser im Vorjahr gekostet haben

Mit 1071 verkauften Wohnimmobilien liegt die Stadt Linz bundesweit an zweiter Stelle. Nur in Graz wechselten fast doppelt so viele Objekte den Besitzer. Anders als die Steiermark ist Oberösterreich in den Top Ten der Analyse gleich zweimal vertreten, denn der Bezirk Linz-Land schaffte es mit 849 Transaktionen immerhin auf den zehnten Platz. Allerdings hat das Land ob der Enns auch in einer anderen Wertung die Nase vorn: Im Bezirk Rohrbach wurden nämlich bundesweit die wenigsten Wohnimmobilien pro Einwohner verkauft. Der Nachbarbezirk Schärding landete hier auf Platz fünf.