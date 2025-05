Trotz Geburtstag am Sonntag zwei Paare getraut

„Auf Standesämtern fällt heuer Schnapsdatum aus“, berichteten wir in der „OÖ-Krone“ am Samstag. Das stimmte auch – bis auf Liebenau im Mühlviertel. Dort gibt es eine brave Standesbeamtin, die am Sonntag gleich zwei Brautpaare verheiratet hat – obwohl sie selbst an diesem Tag ihren 43. Geburtstag feierte. Das ist durchaus etwas Besonderes, normalerweise machen Standesbeamte an Sonn- und Feiertagen keinen Dienst.