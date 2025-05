Auf Parkdeck wird ein Golferparadies errichtet

Golfplätze an außergewöhnlichen Orten sind keine Seltenheit. In Südafrika wird auf einer Klippe gespielt. Die Anreise ist nur mit einem Hubschrauber möglich. In Bolivien wird auf 3342 Metern Höhe eingelocht. Im Death Valley in den USA erfolgt der Abschlag 65 Meter unter dem Meeresspiegel. Und ab 13. Juni verwandelt sich in Leonding das Parkdeck des ehemaligen Uno-Shopping in ein Golferparadies mit hochwertigem Kunstrasen, Hügeln und Bunkern, so heißen die Sandgruben auf den Parcours.