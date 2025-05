Gleich zwölf Berufsschulen bekamen Bombendrohungen

„Alles läuft geordnet ab“

Aus Linz, Wels, Steyr, Kremsmünster, Attnang-Puchheim, Mattighofen etc. kamen die Meldungen, teils am Abend, teils in der Nacht oder am Morgen. „Die Berufsschulen hatten erst vor drei Wochen eine spezielle Schulung im Umgang mit sochen Drohungen. Daher läuft alles sehr ruhig und geordnet ab“, heißt es aus der Bildungsdirektion, wo man den Ablauf wegen der ständigen Drohungen auch schon routiniert in Angriff nimmt.