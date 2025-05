Bombendrohungen: Mehrere Schulen in NÖ betroffen

Gerade in St. Pölten werden Erinnerungen an den Dezember des Vorjahres wach, als ein unbekannter Absender fast sämtliche Pflichtschulen in St. Pölten terrorisierte. Wie damals, wurden auch zu Wochenbeginn die Kinder, die bereits in die Schule gekommen waren, an sichere Plätze geleitet.