Bombendroher (15) muss 2652 € für Einsatz zahlen

Bursch muss Einsatzkosten begleichen

Die Staatsanwaltschaft ließ sofort seine Wohnung durchsuchen. Der Bursch selbst leugnete die Taten zunächst noch, gestand dann aber schnell. Und zwar nicht nur die beiden Drohungen in Oberösterreich, eine davon gegen seine eigene Schule, sondern auch eine Bombendrohung gegen eine Schule in Sankt Veit an der Glan in Kärnten, die ein Freund von ihm besucht. Als Motiv gab der 15-Jährige „Stress in der Schule“ an.