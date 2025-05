15-Jähriger: „Jetzt Schule in die Luft jagen“

Zum Glück gab es bundesweit erst zwei Amokläufe an Schulen, hierzulande noch gar keinen. Entsprechende Drohungen nehmen aber zu: Am Mittwoch wurde in Ried ein 15-Jähriger verurteilt, weil er mehrere Amok- und Sprengdrohungen gegen die NMS Mattighofen, sowie deren Lehrer und Schüler geäußert hatte.