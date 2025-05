„Die Zukunft“: Melania Trump kündigt KI-Hörbuch an

First Lady trat bisher kaum in Erscheinung

Seit dem Amtsantritt ihres Mannes am 20. Jänner ist Melania Trump im Weißen Haus kaum in Erscheinung getreten. Sie hatte sich jedoch persönlich für ein kürzlich von Trump unterzeichnetes Gesetz gegen „Racheporno“-Bilder eingesetzt - betroffen von den neuen Regeln sind auch KI-generierte Fotos und Videos, sogenannte Deepfakes.