Melania Trump macht sich gegen Rachepornos stark

Bei ihrer ersten Rede auf dem Kapitol seit dem Wiedereinzug ins Weiße Haus unterstützte die First Lady einen Gesetzesentwurf, der die Veröffentlichung intimer Bilder oder Videos ohne Einwilligung der Betroffenen oder auch nur die bloße Androhung dessen zu einem Bundesverbrechen machen soll. Dies gilt auch für Bilder, die mit Künstlicher Intelligenz geschaffen wurden, wo also etwa das Gesicht einer Ex-Freundin oder eines Ex-Freundes auf eine Person in einem Pornofilm übertragen wird.