Harvard klagt US-Regierung, fürchtet „Auslöschung“

„Mit einem Federstrich hat die Regierung versucht, ein Viertel der Harvard-Studentenschaft auszulöschen, internationale Studenten, die einen wichtigen Beitrag zur Universität und ihrer Mission leisten“, so Harvard in seiner Klage. Die Eliteuni kündigte an, eine einstweilige Verfügung beantragen zu wollen, um das Heimatschutzministerium an der Durchführung der Maßnahme zu hindern.