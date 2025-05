Rapids Frauen haben das Double im Visier!

Gleich in der Premierensaison können die Frauen von Rapid groß abräumen! Mit dem Titelgewinn in der WFV-Landesliga hat man den ersten Step schon gemeistert. Nächste Woche will man gegen Sportclub 1b auf der Hohen Warte nachlegen und auch den WFV-Cup-Titel bejubeln. Martin Grasl fragte bei den beiden Finalistinnen im „fan.at-Talk“ (oben im Video) nach.