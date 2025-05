Neue Sensation? „Gänsehaut, das Größte überhaupt!“

„Skurriles Halbfinale“ für die Schweiz

Nun wartet mit Vizeweltmeister Schweiz ein weiteres Kaliber, in der Avicii Arena in der schwedischen Hauptstadt wollen die Dänen dem nächsten Mitfavoriten ein Bein stellen. „Wir spielen ein völlig wahnsinniges und tolles Eishockey“, betonte Ehlers, der in der Schweiz ausgebildet worden war und dessen Vater Heinz seit mehreren Jahren als Trainer in der Schweiz tätig ist. Die Eidgenossen wollen nach dem souveränen Auftritt beim 6:0-Kantersieg gegen die ÖEHV-Auswahl auf dem Weg zum erhofften ersten WM-Titel in einem nun „skurrilen Halbfinale“, wie es die Tageszeitung Blick bezeichnete, nachlegen. In der Gruppenphase hatten sich die Schweizer 5:2 durchgesetzt.