Jane Seymour enthüllt Geheimnis ihrer Traumfigur

„Tu nicht so, als seist du 20“

Seymour hatte in einem Interview bei der „The Hollywood Reporters Women in Entertainment“-Gala verraten, dass „ich mich so wohl wie nie in meiner Haut fühle“. Sie gab zu, dass es nicht einfach ist, über fast sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft relevant zu sein: „Ich habe einfach nie aufgegeben und jetzt in meinen 70ern sogar wieder eine eigene Serie.“ Was sie Kolleginnen ihrer Alterskategorie in Hollywood rät: „Tu nicht so, als seist du 20, wenn du 70 bist. Sei einfach 70 und authentisch!“