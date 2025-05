Messerangriff in Volksschule: 13-Jähriger gefasst

Weiterer Angriff in Nordrhein-Westfalen

Kurz nach dem Messerangriff in Berlin gab es in Nordrhein-Westfalen einen Polizeieinsatz wegen einer ähnlichen Tat. Ein Elfjähriger soll in der Innenstadt von Remscheid einen 13 Jahre alten Buben bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben. Danach flüchtete der Elfjährige mit einem weiteren Burschen vom Tatort, konnte allerdings kurze Zeit später an seiner Wohnadresse ausfindig gemacht werden. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.