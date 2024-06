Gurkerl-Mutter sammelt 170 Mio. $ für Expansion

Das Geld stammt von bestehenden und neuen Investoren und soll die Expansion des Unternehmens im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in Zentral- und Osteuropa vorantreiben, wie das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Bis 2030 will der Betrieb in 15 zusätzlichen Städten vertreten sein.