Israel bedauert Feuer gegen heimischen Diplomaten

„Ich habe mit unserem österreichischen Vertreter vor Ort telefoniert und bin sehr erleichtert, dass ihm nichts passiert ist“, teilte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auf der Plattform X mit. In den Vorfall involviert gewesen sei Marian Wrba, der Leiter der Vertretung in Ramallah. Es sei völlig klar, dass so etwas nicht passieren dürfe, so Meinl-Reisinger. Die Chefdiplomatin erwarte eine Aufklärung Israels.