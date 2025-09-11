Ex-Weltranglistenerster wehrt sich gegen Sperre

Dopingkontrollbeamten geschubst

Hewitt hatte bei der Endrunde im November in Malaga nach der Halbfinal-Niederlage gegen Italien einen Helfer für Dopingkontrollen geschubst. Dies wurde als „beleidigendes Verhalten gegenüber einem Dopingkontrollbeamten“ angeklagt. Hewitt bestritt die Vorwürfe und berief sich auf Notwehr. Das Schiedsgericht kam jedoch nach Ansicht von Videobildern und der Anhörung von Zeugen zu dem Schluss, dass seine Aktion „nicht die Anforderungen an Notwehr erfüllen“.