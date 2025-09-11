Bayern hätte Yamal um fünf Millionen haben können

Tatsächlich dürfte der Sportdirektor optimistisch zurück nach Deutschland gereist sein, ehe ein Berater-Wechsel die Gespräche verkomplizierte. Yamals neuer Agent Jorge Mendes habe dem deutschen Rekordmeister erklärt, dass sich die Ablösesumme wohl auf fünf Millionen Euro belaufen würde, heißt es – für den FC Bayern ein zu hohes Risiko, sie stiegen aus den Verhandlungen aus. Eine bittere Fehlentscheidung, wenn man bedenkt, dass der Marktwert des mittlerweile 18-jährigen Flügelstürmers auf 200 Millionen Euro stieg, er seither die Europameisterschaft sowie La Liga gewinnen konnte und zu den vielversprechendsten Spielern der kommenden Jahrzehnte zählt ...