Bayern hätte Yamal um fünf Millionen haben können

Lamine Yamal im Trikot des FC Bayern? 2022 wäre es tatsächlich fast zu dem Transfer gekommen. Allerdings waren den Münchnern die geschätzten fünf Millionen Euro, die sie für den Deal nach Barcelona hätten überweisen müssen, dann letztlich doch zu viel ...
Wie „Bild“-Reporter Christian Falk in seinem neuen Buch „Transfer Insider“ berichtet, soll sich der FC Bayern vor rund drei Jahren um eine Verpflichtung von Gavi bemüht haben. Hasan Salihamidzic, damals Sportdirektor in München, sei damals mit dem damaligen Technischen Direktor Marco Neppe nach Spanien gereist, um Verhandlungen mit dem FC Barcelona aufzunehmen.
Ein 14-Jähriger im Profi-Training
Dabei soll „Brazzo“ auf den 14-jährigen Yamal aufmerksam geworden sein. Dass der Youngster schon damals mit den Profis trainierte, dürfte Salihamidzic imponiert haben, rasch stand auch Yamal auf der Wunschliste der Bayern.
Tatsächlich dürfte der Sportdirektor optimistisch zurück nach Deutschland gereist sein, ehe ein Berater-Wechsel die Gespräche verkomplizierte. Yamals neuer Agent Jorge Mendes habe dem deutschen Rekordmeister erklärt, dass sich die Ablösesumme wohl auf fünf Millionen Euro belaufen würde, heißt es – für den FC Bayern ein zu hohes Risiko, sie stiegen aus den Verhandlungen aus. Eine bittere Fehlentscheidung, wenn man bedenkt, dass der Marktwert des mittlerweile 18-jährigen Flügelstürmers auf 200 Millionen Euro stieg, er seither die Europameisterschaft sowie La Liga gewinnen konnte und zu den vielversprechendsten Spielern der kommenden Jahrzehnte zählt ...
