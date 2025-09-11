Verkauf in Sicht: Pierer bestätigt Skigebiets-Deal

3 Tote und 70 Verletzte nach Tankwagen-Explosion
Fahrzeuge in Brand
Vor einem Jahr gingen im kleinen steirischen Skigebiet Aflenzer Bürgeralm die Lichter aus: Nach der KTM-Pleite konnte Eigentümer Stefan Pierer den Betrieb nicht weiterführen. Nun bestätigt er einen möglichen Verkauf – es gibt aber noch eine große Hürde.
Gerade in der Tourismusregion Hochsteiermark gerieten in jüngster Zeit mehrere Skigebiete in Turbulenzen. In Aflenz etwa stehen seit dem Vorjahr die Lifte still. Und heuer im Mai meldete die Mariazeller Bürgeralpe Insolvenz an. Allerdings: Die Sommersaison war bisher erfolgreich, und seit dieser Woche laufen auch die Vorbereitungen für den kommenden Winter.
