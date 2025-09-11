Vorteilswelt
Hoffnung in Aflenz

Verkauf in Sicht: Pierer bestätigt Skigebiets-Deal

Steiermark
11.09.2025 06:00
Stefan Pierer könnte sein steirisches Skigebiet schon bald verkaufen.
Stefan Pierer könnte sein steirisches Skigebiet schon bald verkaufen.(Bild: Krone KREATIV/Klaus Morgenstern, Martin Jöchl)

Vor einem Jahr gingen im kleinen steirischen Skigebiet Aflenzer Bürgeralm die Lichter aus: Nach der KTM-Pleite konnte Eigentümer Stefan Pierer den Betrieb nicht weiterführen. Nun bestätigt er einen möglichen Verkauf – es gibt aber noch eine große Hürde.

0 Kommentare

Gerade in der Tourismusregion Hochsteiermark gerieten in jüngster Zeit mehrere Skigebiete in Turbulenzen. In Aflenz etwa stehen seit dem Vorjahr die Lifte still. Und heuer im Mai meldete die Mariazeller Bürgeralpe Insolvenz an. Allerdings: Die Sommersaison war bisher erfolgreich, und seit dieser Woche laufen auch die Vorbereitungen für den kommenden Winter.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
