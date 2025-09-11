Verkauf in Sicht: Pierer bestätigt Skigebiets-Deal

Gerade in der Tourismusregion Hochsteiermark gerieten in jüngster Zeit mehrere Skigebiete in Turbulenzen. In Aflenz etwa stehen seit dem Vorjahr die Lifte still. Und heuer im Mai meldete die Mariazeller Bürgeralpe Insolvenz an. Allerdings: Die Sommersaison war bisher erfolgreich, und seit dieser Woche laufen auch die Vorbereitungen für den kommenden Winter.