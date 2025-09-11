Verletzungssorgen! Guardiola bangt um elf Spieler

Rayan Ait-Nouri: Noch nicht bei voller Fitness.

Josko Gvardiol: Trainiert wieder, verzichtete aber auf die Länderspielreise mit Kroatien.

Abdukodir Khusanov: Wadenverletzung, Einsatz gegen United fraglich.

Rico Lewis: Fehlt Englands U21, wichtig für Guardiolas Flexibilität.

John Stones: Verließ Englands Nationalteam frühzeitig wegen muskulärer Beschwerden.

Rayan Cherki: Oberschenkelverletzung, erst Ende Oktober zurück.

Phil Foden: Gegen Brighton nicht im Kader, wohl nur kurze Pause.

Mateo Kovacic: Nach Achillessehnen-OP im Aufbautraining.

Nico O’Reilly: Musste die englische U21 verletzungsbedingt verlassen.

Savinho: Trainiert wieder, Rückkehr naht.

Omar Marmoush: Musste im Länderspiel mit Ägypten mit einer Knieverletzung raus. Gegen United wird er sicher fehlen.