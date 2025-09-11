Vorteilswelt
Vor Derby gegen United

Verletzungssorgen! Guardiola bangt um elf Spieler

Premier League
11.09.2025 09:42
City-Coach Pep Guardiola muss sich etwas einfallen lassen.
City-Coach Pep Guardiola muss sich etwas einfallen lassen.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Verletzungssorgen bei Manchester City: Vor dem Derby gegen United muss Trainer Pep Guardiola um gleich elf Spieler bangen.

Nur ein Sieg aus den ersten drei Ligaspielen, dazu zwei Niederlagen – der Saisonstart von City hätte besser laufen können. Nun warten in kurzer Folge das Derby gegen United, der Champions-League-Start gegen Neapel und das PL-Topspiel gegen Arsenal. Umso bitterer ist es, dass Trainer Pep Guardiola nach der Länderspielpause nun zahlreiche verletzte Spieler zu beklagen hat.

Das volle Lazarett:

Rayan Ait-Nouri: Noch nicht bei voller Fitness.

Josko Gvardiol: Trainiert wieder, verzichtete aber auf die Länderspielreise mit Kroatien.

Abdukodir Khusanov: Wadenverletzung, Einsatz gegen United fraglich.

Rico Lewis: Fehlt Englands U21, wichtig für Guardiolas Flexibilität.

John Stones: Verließ Englands Nationalteam frühzeitig wegen muskulärer Beschwerden.

Rayan Cherki: Oberschenkelverletzung, erst Ende Oktober zurück.

Phil Foden: Gegen Brighton nicht im Kader, wohl nur kurze Pause.

Mateo Kovacic: Nach Achillessehnen-OP im Aufbautraining.

Nico O’Reilly: Musste die englische U21 verletzungsbedingt verlassen.

Savinho: Trainiert wieder, Rückkehr naht.

Omar Marmoush: Musste im Länderspiel mit Ägypten mit einer Knieverletzung raus. Gegen United wird er sicher fehlen.

Ungünstiger Zeitpunkt
Die Verletzungswelle kommt für City zu einem denkbar schlechten Moment. Guardiola könnte gezwungen sein, Talente aus der Akademie und Spieler aus der zweiten Reihe ins kalte Wasser zu werfen.

Klar ist: Mit so vielen Verletzten wird selbst für City jeder September-Spieltag zur echten Herausforderung.

krone Sport
krone Sport
