Verletzungssorgen! Guardiola bangt um elf Spieler

Verletzungssorgen bei Manchester City: Vor dem Derby gegen United muss Trainer Pep Guardiola um gleich elf Spieler bangen.
Nur ein Sieg aus den ersten drei Ligaspielen, dazu zwei Niederlagen – der Saisonstart von City hätte besser laufen können. Nun warten in kurzer Folge das Derby gegen United, der Champions-League-Start gegen Neapel und das PL-Topspiel gegen Arsenal. Umso bitterer ist es, dass Trainer Pep Guardiola nach der Länderspielpause nun zahlreiche verletzte Spieler zu beklagen hat.
Rayan Ait-Nouri: Noch nicht bei voller Fitness.
Josko Gvardiol: Trainiert wieder, verzichtete aber auf die Länderspielreise mit Kroatien.
Abdukodir Khusanov: Wadenverletzung, Einsatz gegen United fraglich.
Rico Lewis: Fehlt Englands U21, wichtig für Guardiolas Flexibilität.
John Stones: Verließ Englands Nationalteam frühzeitig wegen muskulärer Beschwerden.
Rayan Cherki: Oberschenkelverletzung, erst Ende Oktober zurück.
Phil Foden: Gegen Brighton nicht im Kader, wohl nur kurze Pause.
Mateo Kovacic: Nach Achillessehnen-OP im Aufbautraining.
Nico O’Reilly: Musste die englische U21 verletzungsbedingt verlassen.
Savinho: Trainiert wieder, Rückkehr naht.
Omar Marmoush: Musste im Länderspiel mit Ägypten mit einer Knieverletzung raus. Gegen United wird er sicher fehlen.
Ungünstiger Zeitpunkt
Die Verletzungswelle kommt für City zu einem denkbar schlechten Moment. Guardiola könnte gezwungen sein, Talente aus der Akademie und Spieler aus der zweiten Reihe ins kalte Wasser zu werfen.
Klar ist: Mit so vielen Verletzten wird selbst für City jeder September-Spieltag zur echten Herausforderung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.