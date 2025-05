Trumps heiße Kartoffel | Ein Scherbenhaufen

Trumps heiße Kartoffel. Der „großartige“ US-Präsident findet schon wieder etwas „großartig“. Nach seinem – in der beinahe einhelligen internationalen Beurteilung – ergebnislosen zweistündigen Telefonat mit Wladimir Putin am Montag sprach Donald Trump davon, russisch-ukrainische Verhandlungen im Vatikan seinen eine „großartige Idee“. Und das Gespräch mit Putin war in seinen Augen oder besser gesagt in seinen Worten „sehr gut“ und „in exzellentem Ton und Geist verlaufen“. Eine Begeisterung, die „Krone“-Außenpolitikexperte Kurt Seinitz, der die US-Präsidenten bereits seit Richard Nixon kennt, so gar nicht teilen kann. Er kommentiert heute: „Diese Chuzpe muss man haben: erst enorme Erwartungen wecken und das Telefonat mit Putin als großen Coup ankündigen, dann die Nullnummer in den höchsten Tönen schönreden und schließlich die heiße Kartoffel an den Papst weiterreichen.“ Tatsächlich sieht es so aus, als würde Trump langsam erkennen, dass er sich in der Russland-Ukraine-Frage die Finger verbrennt.