Harrison Ford: „Arbeite bis zum letzten Atemzug“

„Um Ruhm ging es nie“

Ford sieht es als großes Glück an, dass er in seinen jungen Jahren mit „diesen Leuten zusammenarbeiten durfte“. Um Ruhm sei es ihm nie gegangen, er wollte nur jemand sein, der von der Schauspielerei leben konnte: „Natürlich will jeder berühmt sein, aber du erwartest es nicht wirklich.“