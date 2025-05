Barbies von Mattel tragen kaum mehr Stöckelschuhe

Zudem erinnerten sie auch an eine Szene aus dem Kinofilm „Barbie“ (2023), in dem die Puppen aus ihrem rosafarbenen Barbieland in die „echte Welt“ versetzt werden. „Meine Fersen sind auf dem Boden“, stellt die gewöhnlich auf Stöckelschuhen spazierende Barbie (Margot Robbie) in einer Szene mit Entsetzen fest. „Plattfuß“, schreit eine Freundin mit einem Gesichtsausdruck von Ekel.