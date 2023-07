„Im Barbie-Land sind die Frauen an der Macht“

Regisseurin Greta Gerwig („Little Women“) schickt Barbie dann aber in die echte Welt, wo ihr die Probleme der Frauen aus Fleisch und Blut vor Augen geführt werden... Ryan Gosling spielt Ken in der Identitätskrise Komödiantisches Talent beweist in dem Film Ryan Gosling als Ken: „Wir haben ihm die Rolle auf den Leib geschrieben. Es gab keinen Plan B, wir wussten, es muss Ryan sein“, so Gerwig. Und sie hatte Glück, dass Gosling sofort vom Skript begeistert war: „Es war so lustig wie tragisch, so albern wie tiefschürfend, es hatte einfach alles.“ Und Ken? „Mein Ken wurde einzig dafür erschaffen, um Barbie fantastisch zu finden. Er hat keine eigene Identität, also befindet er sich in einer Art existenzialistischen Hölle. Sein einziger Job ist es, am Strand zu sein." Doch auch Ken wird auf eine Reise zu sich selbst geschickt...