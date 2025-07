Medizinische Hilfe: Steirer packen in Afrika an

Sein jüngstes Engagement: Periodenartikel, die vor Ort genäht und kostenlos an Frauen verteilt werden. „Aus Not greifen viele Frauen in Kenia während ihrer Monatsblutung zu alten Stofffetzen oder Zeitungspapier. Viele Mädchen können während ihrer Periode nicht einmal in die Schule gehen“, sagt der 59-Jährige, der das Land jedes Jahr selbst besucht. Noch schlimmer: Manche Frauen würden durch Gelegenheitsprostitution versuchen, an Geld für Hygieneartikel zu kommen.