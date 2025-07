Schlag gegen Extremismus: 6 Personen ausgeforscht

571 Haftraumuntersuchungen in Österreich

Parallel zur Polizeiaktion fanden in allen Justizanstalten Österreichs Haftraumkontrollen statt. Dabei wurden laut Justizministerium 966 inhaftierte Personen durchsucht, davon 180 im Zusammenhang mit dem Terrorbekämpfungsgesetz. In 571 Hafträumen wurden elektronische Kommunikationsmittel sowie suchtmittelverdächtige Substanzen entdeckt.