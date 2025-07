60 Tage Zeit! Gutachter beginnt Untersuchung

Der 56-jährige Baumgartner war vergangene Woche beim Absturz mit seinem Fluggerät in einem Ressort in Porto Sant‘Elpidio in der mittelitalienischen Adria-Region Marken ums Leben gekommen. Die Ermittler schließen derzeit keine Hypothese aus – auch nicht die Möglichkeit eines Unwohlseins während des Flugs. Die Obduktion hatte jedoch einen Herzinfarkt als Todesursache ausgeschlossen.