„Der Titel kann heuer nur über Oberwart führen!“

Rot-goldene Sport-Feiertage warten ab Sonntag. Zum ersten Mal in der Geschichte der heimischen Basketball-Superliga gibt’s das burgenländische Derby in den Finals. Oberwart gegen Eisenstadt. Wer holt sich am Ende den Titel? Ex-Gunners-Coach Horst Leitner, der mit dem Klub in der vergangenen Saison den Pokal in die Höhe stemmen konnte, kommentiert nicht nur für Basketball-Austria, sondern analysiert in der „Krone“ auch das Duell um den Thron. Der 44-Jährige über: