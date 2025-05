David Alaba zurück zu Bayern? „Ein Riesen-Ding!“

Kehrt David Alaba noch einmal zum FC Bayern zurück? krone.at hörte sich vor dem letzten Saisonspiel in der deutschen Bundesliga in Hoffenheim unter den Fans der Münchener um – und erhielt eine ganze Bandbreite an Antworten. Von „Das wäre ein Riesen-Ding“ bis zu „Das macht sportlich wenig Sinn“ war alles dabei. Sehen (und hören) Sie (im Video oben) selbst!