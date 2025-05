Abstieg des GAK? „Wir bleiben in der Bundesliga!“

„Krone“: Das Duell mit dem LASK – ist es das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte?

GAK-Obmann Rene Ziesler: Es gab schon sehr viele wichtige Spiele. In der Aufstiegssaison zum Beispiel, oder das Jahr davor das Entscheidungsspiel in Dornbirn – das ja nicht so positiv verlaufen ist. Aber ich will nicht widersprechen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Wir wissen aber auch, dass es danach noch ein Spiel gibt.