Trotz Fieber: Robert Gardos feiert WM-Traumauftakt

Routinier Robert Gardos ist am Samstag in Doha mit zwei sicheren Siegen in die Tischtennis-WM gestartet. Im Einzel erst ins Feld nachgerückt, gewann der 46-Jährige am Samstag gegen den Belgier Cedric Nuytinck 4:2 (7,-6,10,-7,9,7). In Runde zwei geht es gegen den Japaner Maharu Yoshimura.