Fuchs: „Der WAC erinnert mich an Leicester 2016!“

Der Fußball lebt bekanntlich von Überraschungen! Mit einem Wolfsberger Meistertitel könnte es solch eine in dieser Saison auch in Österreichs Bundesliga geben. Die „Krone“ sah sich die größten Sensations-Champions Europas in diesem Jahrhundert an und sprach mit Ex-Teamspieler Christian Fuchs, der 2016 ja mit Leicester triumphiert hat.