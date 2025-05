Real holt Abwehr-Youngster – wird‘s für Alaba eng?

Der in Amsterdam geborene Huijsen war im vergangenen Sommer von Juventus Turin in die Premier League gewechselt. Er bestritt einen Großteil der Spiele und trug entscheidend dazu bei, dass Bournemouth schon zwei Runden vor Saisonende mit 53 Punkten einen neuen Vereinsrekord in Englands Eliteliga aufgestellt hat. Real hat in der Innenverteidigung mittelfristig Handlungsbedarf, da ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Antonio Rüdiger mit 32 nicht mehr die Jüngsten und zudem verletzungsanfällig sind. Eder Militao ist 27, fällt aber nach einem Kreuzbandriss ebenfalls noch länger aus.