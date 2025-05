Wutbürger „zielt“ auf Grazer Stadtregierung

Sicherheitsvorkehrungen im Grazer Rathaus mangelhaft

Der Vorfall lässt einmal mehr die Diskussion über mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen im Grazer Rathaus aufflammen. Anders als etwa in Gerichtsgebäuden oder auch im Landhaus gibt es eine Sicherheitsschleuse nämlich nicht. Im Grunde kann also jeder ohne Kontrolle in die Machtzentrale der Murmetropole. Dabei ist es ja nicht der erste Vorfall dieser Art: 2019 gab‘s einen Brandanschlag beim Bürgermeisteramt, 2023 wurde eine Schreckschusspistole am Rathaus-WC gefunden und zuletzt sorgte eine Bombendrohung für Aufregung.