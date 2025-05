GP in Imola: Drittes Training ab 12.30 Uhr LIVE

Die zwei Freitags-Trainingsläufe für den Grand Prix der Emilia Romagna in Imola haben die aktuelle Dominanz von McLaren in der Formel 1 unterstrichen. Der australische WM-Leader Oscar Piastri legte in beiden Einheiten die schnellste Runde hin, jeweils vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Schlägt die Konkurrenz heute im Abschlusstraining zurück?