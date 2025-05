14-Jähriger auf Spielplatz erstochen: 2. Festnahme

Nächste Festnahme im Fall der grausamen Bluttat auf einem Spielplatz in Menden in Deutschland, bei der ein erst 14-Jähriger ums Leben kam. Ein 16 Jahre alter Syrer wurde am Freitagabend in U-Haft genommen. Es bestehe gegen ihn der „dringende Tatverdacht des Mordes in Mittäterschaft“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Arnsberg am Samstag.