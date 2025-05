Fahrzeug-Bastler nach Pleite auf Schnäppchenjagd

Am 7. April wurde also erneut der Schritt zum Insolvenzgericht gemacht. Zwei Tage nach Eröffnung des Konkursverfahrens wurde bereits die Schließung des Betriebs vom Gericht abgesegnet. Jetzt steht die Verwertung der Werkstattausstattung und des Ersatzteillagers an. Und hier wartet eine gewaltige Menge an Teilen.