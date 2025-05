Inder springt ein: Rettung für KTM zum Greifen nah

Gibt’s jetzt also wirklich ein Happy End für KTM? Am Freitag, 23. Mai, muss der in die Insolvenz geschlitterte Motorradhersteller 600 Millionen Euro für die Quote an die Gläubiger und die Kosten für das Sanierungsverfahren überweisen. Nun zeichnet sich ab, wer der Retter ist: der indische Miteigentümer Bajaj!