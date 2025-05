Neumayer will bei French Open kein Tourist sein

Die Stadt der Liebe wird in den kommenden Tagen wieder zur Stadt des besten Tennissports – die French Open gastieren zum 124. Mal in Paris. Mittendrin ist auch der Radstädter Lukas Neumayer, der nach einer Trainingswoche in Wien gestern in Frankreichs Hauptstadt reiste und am Montag in der ersten Qualirunde einsteigt. Das Ziel ist klar: „Sich für den Hauptbewerb zu qualifizieren!“ Im Vorjahr scheiterte Neumayer bereits in der ersten Runde an Diego Schwartzman, für heuer ist die aktuelle Nummer 179 der Weltrangliste optimistischer gestimmt: „Es ist sicher besser, dass ich schon das zweite Mal spiele, also schon Erfahrung habe, weil es trotzdem noch einmal etwas anderes ist bei einem Grand Slam.“