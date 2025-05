So denken Hoffenheim-Fans über Christian Ilzer

Klassenerhalt – dann bleibt er

Die Ilzer-Fans werden vermutlich noch länger auf ihre Rechnung kommen. Sollte der Klassenerhalt heute gesichert werden, dürfte der Steirer – so will es zumindest „Sky“ in Erfahrung gebracht haben – weiter in Sinsheim werken. Und das, obwohl‘s zuletzt immer wieder medial kolportierte Kritik an Ilzer gab. Selbst sein Rauswurf wurde als reales Szenario gesehen.