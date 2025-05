Voll im Einsatz: Feurige Überraschung zum 50er

Jubilar in höchsten Tönen gelobt

Danach ging es für Löschmeister Nikolaus Vogl mit der Teleskopmastbühne, die bei Lebensrettungen oft eine entscheidende Rolle spielt, in schwindelerregende Höhen. „Unser Niki fährt viele Einsätze und ist eine große Stütze für unsere Feuerwehr“, ließen die Kameraden ihren engagierten Wegbegleiter – im Beruf in der Bauverwaltung im Magistrat tätig – hochleben.