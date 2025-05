Sinners Comeback in Rom verblüfft auch Agassi

Als wäre er nie weg gewesen. Gleich beim ersten Turnier nach seiner Dopingsperre stürmte Jannik Sinner beim Tennismasters in Rom in das Finale. In dem dürfen die Fans den jüngsten Klassiker dieses Sports, das Duell mit Carlos Alcaraz, bewundern. Auch Ex-Star Andre Agassi ist von Sinners Comeback beeindruckt: „Am meisten überrascht mich, wie gut er sich wieder bewegt.“