Batterieforschung in Österreich braucht mehr Power

Der Rechnungshof fordert ein zielgerichteteres Vorgehen bei der Förderung von Batterieforschung in Österreich. Die Unterstützung von Forschung und Entwicklung in dem Bereich sei in den letzten zehn Jahren nur „schleppend“ umgesetzt worden, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Schuld seien unter anderem unklare Zielvorgaben im Rahmen der „nationalen Batterieinitiative“.