Juan Ayuso gewinnt erste Giro-Bergankunft

Am Samstag geht es mit einer hügeligen Etappe mit fast 3.800 Höhenmetern weiter, ehe am Sonntag das nächste Highlight auf dem Programm steht. Auf der 9. Etappe von Gubbio nach Siena müssen die Fahrer auf den Spuren des Eintagesklassikers Strade Bianche in der Toskana mehrere Schottersektoren überwinden.