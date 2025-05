Mega-Deal: Zukunft der Jet-Tankstellen geklärt

Auch andere Ölkonzerne haben sich in den vergangenen Jahren von ihrem Tankstellennetz in Deutschland getrennt. Die „Esso“-Zapfsäulen von ExxonMobil gingen 2017 ebenso an den britischen Einzelhändler EG Group wie die OMV-Tankstellen 2022. Die kanadische Alimentation übernahm 2023 für rund 3,3 Milliarden Dollar die „Total“-Tankstellen der französischen TotalEnergies in Deutschland und den Niederlanden.