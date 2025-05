Wem gehört gefährliche Geierschildkröte „Gabi“?

Die Arbeiter fanden das Tier in einem Kanal im norddeutschen Kellinghusen. Die zwölf Kilogramm schwere Geierschildkröte, die während einer Schachtreinigung zum Vorschein kam, sei mit ziemlicher Sicherheit im Fluss Stör ausgesetzt worden, teilte der Stationsleiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums in Sparrieshoop, Christian Erdmann, mit. Er nahm das Tier in seine Obhut – und gab ihm einen Namen: „Gabi“.