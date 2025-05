Todesdrama um Valentina (11) bewegt das ganze Land

Am Dienstag wurde der Kampf der Ärzte in der Klinik hoffnungslos. Es blieb keine andere Wahl mehr, als die Elfjährige gehen zu lassen. Die Schülerin der Musikmittelschule Imst war, wie berichtet, am 8. Mai während eines Schulausfluges 80 Meter in die Hachleschlucht bei Imst gestürzt.