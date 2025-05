Rushdie-Attentäter muss 25 Jahre ins Gefängnis

Opfer: „Mir war ganz klar, dass ich sterbe“

Matar hatte trotz der vielen Augenzeugen und Videoaufnahmen, die die brutale Tat aufgezeichnet hatten, auf unschuldig plädiert. Im Prozess in New York hatte Rushdie seine Gedanken während des Angriffs geteilt: „Mir war ganz klar, dass ich sterbe“, erklärte er. Sein Angreifer habe dunkle, wilde Augen gehabt. Rushdie dagegen wollte nicht aussagen und sah seinem Opfer vor Gericht auch nicht an.